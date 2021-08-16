Угорщина продовжила роботу пунктів вакцинації на кордоні для жителів Закарпаття

Про це повідомляє видання InfoPost.Media,

В липні Угорщина створила пункти щеплення на своїх кордонах для безкоштовної вакцинації жителів прикордонних регіонів усіх 8 країн-сусідів Угорщини.

Для жителів Закарпаття цю можливість було продовжено до кінця серпня.

Для українців уряд виділив вакцину Janssen від американської компанії Johnson&Johnson.



У серпні вакцинуватись можна на двох пунктах пропуску: "Загонь-Чоп", "Барабаш-Косино".

Після вакцинації люди отримують сертифікат європейського зразка.