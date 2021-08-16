Угорщина продовжила роботу пунктів вакцинації на кордоні для жителів Закарпаття
Угорщина продовжила можливість вакцинуватись від COVID-19 на кордоні для жителів Закарпаття до кінця серпня
Про це повідомляє видання InfoPost.Media,
В липні Угорщина створила пункти щеплення на своїх кордонах для безкоштовної вакцинації жителів прикордонних регіонів усіх 8 країн-сусідів Угорщини.
Для жителів Закарпаття цю можливість було продовжено до кінця серпня.
Для українців уряд виділив вакцину Janssen від американської компанії Johnson&Johnson.
У серпні вакцинуватись можна на двох пунктах пропуску: "Загонь-Чоп", "Барабаш-Косино".
Після вакцинації люди отримують сертифікат європейського зразка.
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