Про це речник МЗС України Олег Ніколенко заявив у коментарі ЄП.

"Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. На цій зустрічі Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури", - розповів Ніколенко.

Раніше про те, що Угорщина виступила проти участі Кулеби в офіційній сесії, через що очільник МЗС України змушений зустрічатися з колегами за окремою вечерею, повідомило видання Financial Times.

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО відбувається у Бухаресті 29-30 листопада.

29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в разі перемоги Росії у війні проти України інші країни стануть більш уразливі, адже авторитарні лідери отримають "право" на застосування грубої сили.

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