Угорський лоукостер Wizz Air відмовився від ідеї відкривати рейси у Росію цього літа

Про це йдеться у заяві компанії в Twitter.

"Wizz Air постійно стежить за поточною ситуацією, тому всі рейси до/з Росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону до 30 жовтня. Рейси видаляються з системи бронювання", - йдеться в повідомленні.



Wizz Air is constantly monitoring the ongoing situation, therefore all flights to/from Russia will be cancelled for the full summer season schedule up until 30 October. The flights are being removed from the booking system. Any further changes will be announced in due course. — Wizz Air (@wizzair) April 1, 2022

В авіакомпанії також пообіцяли інформувати про будь-які подальші зміни "в установленому порядку".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що авіакомпанія відкрила продаж квитків з/до Москви на літо та осінь цього року. Йшлося про польоти у Абу-Дабі та два міста Угорщини – Будапешт та Дебрецен.

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