Угорський лоукостер Wizz Air відмовився від ідеї відкривати рейси у Росію цього літа
Авіакомпанія Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до та з Росії на період літнього сезону, а також видаляє попередньо заплановані рейси з системи бронювання
Про це йдеться у заяві компанії в Twitter.
"Wizz Air постійно стежить за поточною ситуацією, тому всі рейси до/з Росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону до 30 жовтня. Рейси видаляються з системи бронювання", - йдеться в повідомленні.
В авіакомпанії також пообіцяли інформувати про будь-які подальші зміни "в установленому порядку".
- Нагадаємо, напередодні стало відомо, що авіакомпанія відкрила продаж квитків з/до Москви на літо та осінь цього року. Йшлося про польоти у Абу-Дабі та два міста Угорщини – Будапешт та Дебрецен.
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