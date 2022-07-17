Угорці влаштували протест проти уряду Орбана через нові економічні заходи

Про це передають у Reuters.

У середу на тлі запровадження надзвичайної ситуації в енергетичній сфері Угорщина скасувала обмеження цін на комунальні послуги для деяких домогосподарств.

Крім того, уряд Угорщини також оголосив про зміну до оподаткування малих підприємств (так званий податок КАТА), через що сотні тисяч із них втрачають доходи.

Як наслідок, Петер Маркі-Зай – лідер об’єднаної угорської опозиції, яка зазнала нищівної поразки на виборах у квітні – закликав до акції протесту проти політики Віктора Орбана.

А проте, навіть у Будапешті, де опозиція мала найбільшу підтримку на виборах, великої кількості людей на антиурядовій демонстрації не було.

Зазначається, що економічна ситуація в Угорщині залишається складною. Попри обмеження цін на паливо й деякі товари першої необхідності, інфляція в червні становила 11,7% - це найвищий за останні два десятиліття показник.

Національна валюта Угорщини – форинт – також впала до рекордних рівнів проти євро, а національний банк країни був змушений різко підвищити облікову ставку.

4 липня Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці. Керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш наголосив, що для опалювального сезону в Європі не вистачить природного газу, тому уряд ухвалив план із його видобутку із семи пунктів, який набуде чинності з серпня. За його словами, угорські газові сховища заповнені на 44%, чого вистачить на чверть року.

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