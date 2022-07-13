Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці
Керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у середу оголосив про запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці
Про це повідомляє HVG з посиланням на заяву Гуйяша.
Угорський прем’єр Віктор Орбан у середу зібрав позачергове засідання уряду для обговорення "європейської енергетичної кризи". На ньому було ухвалене рішення запровадити надзвичайну ситуацію.
За словами Гуйяша, стало зрозуміло, що для опалювального сезону в Європі не вистачить природного газу, тому уряд ухвалив план із семи пунктів, який набуде чинності з серпня. За його словами, угорські газові сховища заповнені на 44%, чого вистачить на чверть року.
Метою надзвичайної ситуації, за його словами, є "підготовка до енергетичної кризи, зміцнення енергетичної безпеки та захист від зменшення комунальних послуг на тлі подальшого зростання цін на енергоносії".
План уряду Угорщини передбачено, що країна збільшить видобуток газу з 1,5 млрд до 2 млрд кубометрів. Уряд уповноважив главу МЗС Петера Сійярто домовитися про постачання додаткових запасів газу та заборонить експорт енергоносіїв і дров. Натомість планується збільшити видобуток бурого вугілля й антрациту;
Керівник адміністрації угорського прем’єра не виключив, що уряд готується до можливих аварійних відключень. Це може статися, коли газ повністю припиниться, але поки про це не варто говорити, вважає Гуйяш.
- 7 липня у МЗС Угорщини назвали "комунізмом" ідею рівномірного розподілу газу між країнами ЄС. Пропозиція включала зокрема спільне управління газосховищами й спільну закупівлю газу в Європейському союзі.
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