Укладати шлюб із військовослужбовцем можна без його присутності - постанова Кабміну

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на постанову уряду.



У документі йдеться, що державна реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого (нареченої).



При цьому заява військовослужбовця про державну реєстрацію шлюбу, що одночасно є підтвердженням факту надання ним згоди на шлюб, подається безпосередньому командиру (керівнику), "яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві та забезпечується його передання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано особисто нареченим (нареченою) заяву про державну реєстрацію шлюбу".



Заява військовослужбовця про державну реєстрацію шлюбу має містити відомості про нього та особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім'я та по-батькові (за наявності), дату народження, громадянство. У разі обрання прізвища нареченого (нареченої) або приєднання до свого прізвища прізвища нареченого (нареченої) – також відомості про обране прізвище.



Факт реєстрації шлюбу може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування).



Укладання шлюбу може відбуватися без особистої присутності одного або обох наречених з використанням доступних засобів відеозв'язку з тим, хто відсутній, або з обома.



Акти надсилаються до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану для складання актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Паперові акти на руки видаються у відділі РАГСу, до якого було надіслано оригінал.



Шлюб укладається за спрощеною системою. Проведення перевірок відомостей про наречених, за відсутності доступу до Реєстру, не застосовується.



Дія ухвали поширюється на акти, які склали з 24 лютого.

Нагадаємо, 2 березня на Одещині в бомбосховищі зареєстрували шлюб.