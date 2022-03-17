Україна 17 березня відкриває дев'ять гуманітарних коридорів, – Верещук

Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.



з Бородянки до Житомира,

з села Шевченкове до Броварів.

Нагадаємо, 17 березня близько 2,5 тисяч автівок виїхали з Маріуполя у бік Запоріжжя. З Бердянська людей без власного транспорту евакуювали автобусами.

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Зокрема, сьогодні діятиме гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя. З Запоріжжя до Бердянська відправлять автобуси для збору людей з Маріуполя, які там перебувають. Також запустять цистерну з пальним у напрямку коридору для заправки приватних авто, на яких евакуюються люди.У Київській області відкриють коридори за такими напрямками:Також доставлять гуманітарну допомогу до Гостомеля, Бучі, Семиполків, Марківців та Опанасова. З Харкова до Вовчанська продовжують працювати над доставкою гуманітарного вантажу в тимчасово заблоковані міста області.