Україна 17 березня відкриває дев'ять гуманітарних коридорів, – Верещук
Сьогодні, 17 березня, українська сторона відкриває дев'ять гуманітарних коридорів, за якими доставлять необхідну допомогу і будуть евакуювати людей.
Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
Зокрема, сьогодні діятиме гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя. З Запоріжжя до Бердянська відправлять автобуси для збору людей з Маріуполя, які там перебувають. Також запустять цистерну з пальним у напрямку коридору для заправки приватних авто, на яких евакуюються люди.
У Київській області відкриють коридори за такими напрямками:
- з Бородянки до Житомира,
- з села Шевченкове до Броварів.
- Нагадаємо, 17 березня близько 2,5 тисяч автівок виїхали з Маріуполя у бік Запоріжжя. З Бердянська людей без власного транспорту евакуювали автобусами.
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