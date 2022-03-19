Україна 19 березня відкриває 10 гуманітарних коридорів, – Верещук
В Україні сьогодні, 19 березня відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення. Їх використають також для доставки гуманітарних вантажів.
Про це розповіла міністр тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
З міста Маріуполь, Донецької області, до міста Запоріжжя.
"Виїхала колона автобусів для перевезення маріупольців з Бердянська до Запоріжжя. Також до автобусів ми сьогодні додаємо фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянську", – заявила Верещук.
Маршрут: Мангуш/Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя. З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації та збору людей на шляху з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя. По маршруту до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.
Із села Бервиця, Київської області, до міста Бровари, Київської області. З села Бервиця люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець, перейти річку Трубиш в бік вулиці Надгоспна. Там на них чекатимуть автобуси. Мешканців просять бути уважними та спробувати скористатись коридором саме сьогодні, адже погодження евакуації далось важко, ворог зриває домовленості.
Маршрут: Бервиця - Мокрец - Заворичі - Калита - Семиполки - Літки - Рожни - Пухівка - Калинівка - Бровари.
З міста Буча, Київської області, до селища Білогородка, Київської області. Маршрут: Буча - Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Забуччя - Дмитрівка - Капітанівка - Стоянка - Гореничі - Білогородка.
Із селища Богданівка, Київської області, до міста Бровари. Маршрут: Богданівка - Новобогданівка - Рудня - Літки - Рожни - Пухівка - Калинівка - Бровари.
З міста Бородянка, Київської області, до міста Біла Церква. Маршрути: Бородянка - Пісківка - Біла Криниця - Кочеров - Брусилів - Фастів - Біла Церква.
Також евакуювати людей планують з міст Лисичанськ, Сіверськодонецьк, Рубіжне, Попасна - до Бахмута. До Херсонської області намагатимуться доставити 14 фур гуманітарних вантажів для населення.
- Нагадаємо, за даними ООН в Україні є майже 6,5 мільйона внутрішньо переміщених людей. Крім цього, 3,2 мільйона вже виїхали з України.
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