Україна 27 серпня вперше за тривалий час експортувала електроенергію до Словаччини та Молдови
Україна вперше за тривалий час експортувала електроенергію за кордон. Причина – надлишок електроенергії в денний час через роботу сонячних електростанцій
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
За даними компанії, споживання й надалі тримається на максимальних за літо позначках.
"Учора, 27 серпня, вечірній максимум споживання всього на 4% був нижчим за літній рекорд 21 серпня та на 0,6% нижче за показник минулої неділі. Це все ще дуже багато для енергосистеми, зважаючи на обмежені через пошкодження та ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Учора відбувався експорт електроенергії в денні години та імпорт – у денний і вечірній час, зокрема зі Словаччини та Молдови. Загальний обсяг імпорту склав 3300 МВт-год, в окремі години – до 350 МВт.
Загальний обсяг експорту з 10:00 до 14:00 склав 200 МВт-год до Словаччини й 4 МВт-год – до Молдови. Це вперше за довгий час Україна експортувала електроенергію за кордон.
"У денні години, коли активне сонце, а споживання менше, ніж увечері, особливо на вихідних, виникає надлишок електроенергії в системі. Накопичувати її неможливо, тому виходів два: вимикати сонячні електростанції або експортувати електроенергію", - пояснили в Укренерго причини експорту.
На понеділок заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини з 16:00 до 24:00. Максимальна потужність в окремі години становитиме 336 МВт. Експорту не буде.
- 21 серпня Україна взяла рекордний обсяг аварійної допомоги від енергосистем Румунії та Польщі через дефіцит електроенергії.
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