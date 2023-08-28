Україна 27 серпня вперше за тривалий час експортувала електроенергію до Словаччини та Молдови

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

За даними компанії, споживання й надалі тримається на максимальних за літо позначках.

"Учора, 27 серпня, вечірній максимум споживання всього на 4% був нижчим за літній рекорд 21 серпня та на 0,6% нижче за показник минулої неділі. Це все ще дуже багато для енергосистеми, зважаючи на обмежені через пошкодження та ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Учора відбувався експорт електроенергії в денні години та імпорт – у денний і вечірній час, зокрема зі Словаччини та Молдови. Загальний обсяг імпорту склав 3300 МВт-год, в окремі години – до 350 МВт.

Загальний обсяг експорту з 10:00 до 14:00 склав 200 МВт-год до Словаччини й 4 МВт-год – до Молдови. Це вперше за довгий час Україна експортувала електроенергію за кордон.

"У денні години, коли активне сонце, а споживання менше, ніж увечері, особливо на вихідних, виникає надлишок електроенергії в системі. Накопичувати її неможливо, тому виходів два: вимикати сонячні електростанції або експортувати електроенергію", - пояснили в Укренерго причини експорту.

На понеділок заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини з 16:00 до 24:00. Максимальна потужність в окремі години становитиме 336 МВт. Експорту не буде.