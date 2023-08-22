Україна 21 серпня взяла рекордний обсяг аварійної допомоги від енергосистем Румунії та Польщі

Про це пресслужба Укренерго.

"Учора, 21 серпня, був зафіксований новий літній рекорд – вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 16 серпня на 1,3%. Це дуже багато, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробітку електроенергії. Укренерго було вимушене для покриття попиту з 18:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав рекордні 2000 МВт·год", - ідеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для запобігання відключенням споживачів.

На вівторок заплановано імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 356 МВт. Експорту не буде.

В Укренерго зазначили, що нині у зв'язку з ремонтними роботами працює обмежена кількість енергоблоків.