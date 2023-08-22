Україна 21 серпня взяла рекордний обсяг аварійної допомоги від енергосистем Румунії та Польщі
Увечері 21 серпня було зафіксовано новий літній рекорд споживання електроенергії, тож Україна була змушена запросити аварійну допомогу з енергосистем країн ЄС
Про це пресслужба Укренерго.
"Учора, 21 серпня, був зафіксований новий літній рекорд – вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 16 серпня на 1,3%. Це дуже багато, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробітку електроенергії. Укренерго було вимушене для покриття попиту з 18:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав рекордні 2000 МВт·год", - ідеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для запобігання відключенням споживачів.
На вівторок заплановано імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 356 МВт. Експорту не буде.
В Укренерго зазначили, що нині у зв'язку з ремонтними роботами працює обмежена кількість енергоблоків.
- Минулого тижня Україна два дні поспіль брала аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Польщі, бо генерація не могла покрити потреби споживачів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.34
- EUR Купівля 41.05Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе