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Україна другий день поспіль брала аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі

18 серпня, 2023 п'ятниця
11:32
Економіка імпорт електроенергії

Увечері 17 липня Україна знову брала аварійну допомогу з Європи. Причиною було зростання споживання й виведення в ремонт одразу трьох енергоблоків

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Споживання вчора, 17 серпня, знову було максимальним за це літо, на 8% перевершивши показник минулої п’ятниці, 11 серпня. Але рекордним залишається 16 серпня. За минулу добу в аварійний ремонт виведено одразу 3 енергоблоки на теплових електростанціях, натомість в роботу повернулись 2. Обсяг імпорту був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом", - ідеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що Україна була змушена взяти аварійну допомогу з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії та Польщі загальною потужністю 400 МВт щогодини.

На сьогодні також заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови. Експорту не буде.

В Укренерго вкотре закликали українців економно споживати електроенергію, особливо у період із 16:00 до 23:00.

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