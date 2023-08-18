Україна другий день поспіль брала аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі
Увечері 17 липня Україна знову брала аварійну допомогу з Європи. Причиною було зростання споживання й виведення в ремонт одразу трьох енергоблоків
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Споживання вчора, 17 серпня, знову було максимальним за це літо, на 8% перевершивши показник минулої п’ятниці, 11 серпня. Але рекордним залишається 16 серпня. За минулу добу в аварійний ремонт виведено одразу 3 енергоблоки на теплових електростанціях, натомість в роботу повернулись 2. Обсяг імпорту був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом", - ідеться у повідомленні.
У компанії розповіли, що Україна була змушена взяти аварійну допомогу з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії та Польщі загальною потужністю 400 МВт щогодини.
На сьогодні також заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови. Експорту не буде.
В Укренерго вкотре закликали українців економно споживати електроенергію, особливо у період із 16:00 до 23:00.
- Увечері 16 липня Україна брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії через рекордне споживання.
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