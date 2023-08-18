Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Споживання вчора, 17 серпня, знову було максимальним за це літо, на 8% перевершивши показник минулої п’ятниці, 11 серпня. Але рекордним залишається 16 серпня. За минулу добу в аварійний ремонт виведено одразу 3 енергоблоки на теплових електростанціях, натомість в роботу повернулись 2. Обсяг імпорту був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом", - ідеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що Україна була змушена взяти аварійну допомогу з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії та Польщі загальною потужністю 400 МВт щогодини.

На сьогодні також заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови. Експорту не буде.

В Укренерго вкотре закликали українців економно споживати електроенергію, особливо у період із 16:00 до 23:00.