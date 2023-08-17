Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Учора, 16 серпня, в енергосистемі о 21:00 був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що через хмарну погоду сонячні електростанції не могли виробити достатньо електроенергії, а обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та генерацією.

"Тому Укренерго брало аварійну допомогу в Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання", - розповіли у компанії й зазначили, що вартість такої електроенергії висока.

17 серпня здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 645 МВт. Експорту не планується.