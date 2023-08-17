Україна брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії через новий рекорд споживання
Увечері 16 серпня Україна була змушена взяти аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Генерація не змогла забезпечити потреби споживачів електроенергії
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Учора, 16 серпня, в енергосистемі о 21:00 був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що через хмарну погоду сонячні електростанції не могли виробити достатньо електроенергії, а обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та генерацією.
"Тому Укренерго брало аварійну допомогу в Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання", - розповіли у компанії й зазначили, що вартість такої електроенергії висока.
17 серпня здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 645 МВт. Експорту не планується.
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