На Дніпропетровщині через російські обстріли знеструмлено 20 населених пунктів
Внаслідок ворожих обстрілів з боку Росії 20 населених пунктів Дніпропетровської області залишилися без електропостачання
Про це повідомляє Міненерго.
"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Зокрема, у Дніпропетровській області ворожий обстріл призвів до пошкодження трансформаторної підстанції та знеструмлення споживачів у 20 населених пунктах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що крім Дніпропетровської області без світла частково залишилися споживачі у Донецькій, Харківський, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.
У Міненерго наголосили, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- Російські терористи спрямували ракети по території Новомосковського району Дніпропетровської області 17 серпня.
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