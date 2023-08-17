Про це повідомляє Міненерго.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Зокрема, у Дніпропетровській області ворожий обстріл призвів до пошкодження трансформаторної підстанції та знеструмлення споживачів у 20 населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім Дніпропетровської області без світла частково залишилися споживачі у Донецькій, Харківський, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

У Міненерго наголосили, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.