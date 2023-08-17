Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Під ранок ворог атакував область ракетами. Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило", - написав він.

Унаслідок атаки без світла залишилися 10 тис. людей у двох населених пунктах, проте фахівці вже усунули проблему, домівки заживили. Інші наслідки атаки нині уточнюються.