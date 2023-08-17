Під ранок росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами
Російські терористи спрямували ракети по території Новомосковського району Дніпропетровської області 17 серпня
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Під ранок ворог атакував область ракетами. Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило", - написав він.
Унаслідок атаки без світла залишилися 10 тис. людей у двох населених пунктах, проте фахівці вже усунули проблему, домівки заживили. Інші наслідки атаки нині уточнюються.
- У середу, 16 серпня, окупанти завдали удару по Дніпропетровській області, відомо про загиблого та 6 постраждалих.
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