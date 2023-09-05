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Головна Спорт Україна - Англія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024

Україна - Англія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024

5 вересня, 2023 вiвторок
09:00
Спорт Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Джеймс Медісон та Микола Матвієнко (зліва - направо), Англія - Україна

У суботу, 9 вересня, збірна України грає у Вроцлаві проти Англії у відборі Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - 19:00 

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).    

Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія, яка, крім українців, перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) та Північну Македонію (7:0). Італійці та македонці мають по 3 бали, мальтійці - 0. 



 
футбол
Збірна України
Сергій Ребров
Євро-2024
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