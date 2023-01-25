Україна безплатно отримала ще два "байрактари" від Baykar

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта", - йдеться у повідомленні.

У жовтні генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що в безпілотниках його фірми з'являться ракети "повітря-повітря", які зможуть збивати іранські дрони-камікадзе.

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