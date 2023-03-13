Україна близька до самозабезпечення газом, - експерт у сфері енергетики Харченко
Якщо ми зможемо стати країною, що сама себе забезпечує газом і не потребує імпорту - це буде величезним кроком до повної енергетичної незалежності України
Про це в ефірі Еспресо заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
"Ми в унікальній зараз ситуації, тому що через війну скоротилося споживання газу. Україна зараз унікально близька до того, щоб стати країною, яка сама себе газом забезпечує і позбавитися імпорту. Це потребує певних дуже напружених дій для того, щоб ще трохи збільшити виробництво газу в Україні - не дати йому знижуватися, а навпаки підняти. Це потребує дуже великих зусиль, але це можливо. Якщо ми зможемо стати країною, що сама себе забезпечує газом і не потребує імпорту - це буде величезним кроком до повної енергетичної незалежності України. Я дуже сподіваюся, що ми цей крок зробимо", - вважає Харченко.
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