Про це в ефірі Еспресо заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Ми в унікальній зараз ситуації, тому що через війну скоротилося споживання газу. Україна зараз унікально близька до того, щоб стати країною, яка сама себе газом забезпечує і позбавитися імпорту. Це потребує певних дуже напружених дій для того, щоб ще трохи збільшити виробництво газу в Україні - не дати йому знижуватися, а навпаки підняти. Це потребує дуже великих зусиль, але це можливо. Якщо ми зможемо стати країною, що сама себе забезпечує газом і не потребує імпорту - це буде величезним кроком до повної енергетичної незалежності України. Я дуже сподіваюся, що ми цей крок зробимо", - вважає Харченко.