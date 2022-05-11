Про це повідомляє Еспресо.TV

Гра між збірною України та "Борусією" відбудеться у Менхенгладбаху та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Гімн України перед матчем буде наживо виконувати українська співачка Христина Соловій.

1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.

Товариський матч

11 травня

"Борусія М" - Україна

Менхенгладбах, стадіон "Борусія Парк"

Початок о 21:45

Трансляція - YouTube-канал Футбол NEWS / Телеканали "Футбол 1" і "Футбол 3"

10 травня збірна України презентувала нову форму, в якій зіграє у товариських матчах напередодні відбіркової гри чемпіонату світу проти Шотландії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb