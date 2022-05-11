Україна - "Борусія М": де та коли дивитись перший матч футбольної збірної після початку війни
Сьогодні, 11 травня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти менхенгладбаської "Борусії"
Про це повідомляє Еспресо.TV
Гра між збірною України та "Борусією" відбудеться у Менхенгладбаху та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Гімн України перед матчем буде наживо виконувати українська співачка Христина Соловій.
1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.
Товариський матч
11 травня
"Борусія М" - Україна
Менхенгладбах, стадіон "Борусія Парк"
Початок о 21:45
Трансляція - YouTube-канал Футбол NEWS / Телеканали "Футбол 1" і "Футбол 3"
- 10 травня збірна України презентувала нову форму, в якій зіграє у товариських матчах напередодні відбіркової гри чемпіонату світу проти Шотландії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.4
Купівля 31.4Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе