З Бучею, Ірпенем та Чорнобаївкою: збірна України з футболу презентувала нову форму

Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у facebook.

На титульній стороні футболки зображено рельєф кордонів України, які по периметру огорнуті зображенням прапорів країн, які допомагають протистояти російському вторгненню. В центрі - напис "Єднаймося для України" англійською.

Номера на футболках виконані з назв українських населених пунктів, серед яких Київ, Ірпінь, Буча, Гостомель, Маріуполь, Чорнобаївка та інші.

За словами Павелка, гроші зібрані під час товариських матчів будуть передані платформі для збору коштів на підтримку України, логотип якої також розміщено на формі збірної України.

В цій формі національна команда вперше зіграє 11 травня у контрольній грі проти німецької "Борусії" з Менхенгладбаху.

1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.

18 квітня Олександр Петраков заявив, що перед стиковим матчем чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії збірна України проведе п'ять товариських зустрічей.

2 травня збірна України розпочала в Словенії тренувальний збір перед півфінальним відбірковим матчем плей-офф чемпіонату світу - 2022.

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