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ЧС-2022: Збірна України розпочала підготовку до матчу проти Шотландії

2 травня, 2022 понедiлок
17:25
Спорт Збірна України

Збірна України з футболу розпочала в Словенії тренувальний збір перед півфінальним відбірковим матчем плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

У неділю, 1 травня, автобусом до Словенії прибули Дмитро Різник, Олександр Піхальонок, Сергій Булеца та Олексій Гуцуляк, тренери та персонал команди. 2 травня до збірної приєдналися гравці "Шахтаря" Андрій П'ятов, Анатолій Трубін, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля та Михайло Мудрик.

5 травня до команди прибудуть футболісти "«Динамо" Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Артем Бесєдін, Денис Гармаш та Артем Довбик з "Дніпра-1".

Легіонери приєднаються до національної команди пізніше. 

У травні збірна України має зіграти п'ять товариських матчів. 11 травня команда Олександра Петракова зустрінеться в контрольній грі з німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха. 

1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.

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футбол
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плей-офф
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