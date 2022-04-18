ЧС-2022: Петраков назвав дати п'яти товариських матчів збірної України
Перед стиковим матчем чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії збірна України проведе п'ять товариських зустрічей
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За словами головного тренера збірної України Олександра Петракова, у нашої команди на травень заплановано п'ять спарингів.
"Перший матч проведемо 6 травня, далі зустрічі відбудуться 10-го й 14-го числа, після чого буде два вихідні. 17 травня до нас почнуть приєднуватися легіонери, і ми зіграємо ще два спаринги — 22-го й 26-го. У заключному контрольному поєдинку перед грою із Шотландією розраховую, що зіграють усі кандидати, окрім Олександра Зінченка, якому щиро бажаю взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів 28 травня. Уже після цього Сашко приєднається до нас", - розповів Петраков.
Збірна України розпочне тренувальний збір перед вирішальним етапом кваліфікації ЧС-2022 2 травня у Словенії.
1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.
- 17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.
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- 18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.
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