ЧС-2022: Петраков назвав дати п'яти товариських матчів збірної України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами головного тренера збірної України Олександра Петракова, у нашої команди на травень заплановано п'ять спарингів.

"Перший матч проведемо 6 травня, далі зустрічі відбудуться 10-го й 14-го числа, після чого буде два вихідні. 17 травня до нас почнуть приєднуватися легіонери, і ми зіграємо ще два спаринги — 22-го й 26-го. У заключному контрольному поєдинку перед грою із Шотландією розраховую, що зіграють усі кандидати, окрім Олександра Зінченка, якому щиро бажаю взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів 28 травня. Уже після цього Сашко приєднається до нас", - розповів Петраков.

Збірна України розпочне тренувальний збір перед вирішальним етапом кваліфікації ЧС-2022 2 травня у Словенії.

1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.

17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу

18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.

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