Україна буде відповідати на атаки РФ по енергоінфраструктурі, - Умєров

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі CNN, повідомляє Міноборони.

Під час включення на CNN міністр наголосив, що взимку Росія зосереджуватиметься на завдаванні ударів по енергетичній інфраструктурі України.

"Але ми будемо відповідати", - сказав Умєров.

Міністр додав, що сподівається на якомога швидше прибуття в Україну багатоцільових винищувачів, що допоможе ЗСУ досягнути прогресу в контрнаступі.

"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру. Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою", - сказав Умєров.