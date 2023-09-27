Україна буде відповідати на атаки РФ по енергоінфраструктурі, - Умєров
Україна сподівається на отримання більшої кількості зброї, зокрема багатоцільових винищувачів, та відповідатиме РФ на атаки по українській енергоінфраструктурі
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі CNN, повідомляє Міноборони.
Під час включення на CNN міністр наголосив, що взимку Росія зосереджуватиметься на завдаванні ударів по енергетичній інфраструктурі України.
"Але ми будемо відповідати", - сказав Умєров.
Міністр додав, що сподівається на якомога швидше прибуття в Україну багатоцільових винищувачів, що допоможе ЗСУ досягнути прогресу в контрнаступі.
"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру. Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою", - сказав Умєров.
- Раніше міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт заявила, що Норвегія передасть додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів) щоб українці могли легше "пережити ще одну зиму війни".
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