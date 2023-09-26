Пережити ще одну зиму війни: Норвегія передала Україні пакет допомоги на понад $90 млн
Норвегія передасть додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів) щоб українці могли легше "пережити ще одну зиму війни"
Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт, пише "Радіо Свобода".
"Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде Росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", – зазначила норвезька міністр.
Цю тему Хуітфельдт обговорила на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.
Відомо також, що на зустрічі "основну увагу буде приділено складній гуманітарній ситуації, яку створює війна в Україні, а також розгляду способів надання необхідної допомоги цивільному населенню в потрібний час".
На зустрічі також були присутні представники Національного комітету Товариства Червоного Хреста України. Генеральний директор Нацкомітету Максим Доценко зустрівся із кронпринцем Норвегії Гоконом Маґнусом.
"Гуманітарна ситуація в Україні під час війни, як ефективно долати виклики та вирішувати першочергові потреби населення під час війни – це ті питання, які турбують кронпринца. Також Гокон Маґнус наголосив на подальшій підтримці та допомозі Україні", - йдеться у повідомленні УЧХ.
- Напередодні прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що Норвегія надасть Українському Червоному Хресту $25,1 млн на медичну, психологічну й гуманітарну допомогу українцям.
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