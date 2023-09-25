Норвегія виділить $25,1 млн Українському Червоному Хресту
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що Норвегія надасть Українському Червоному Хресту $25,1 млн на медичну, психологічну й гуманітарну допомогу українцям
Про це повідомляє Український Червоний Хрест.
25 вересня представники Українського Червоного Хреста, зокрема генеральний директор Національного комітету Максим Доценко, зустрілися із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.
Вони обговорили гуманітарні потреби України та внесок Українського Червоного Хреста у подолання гуманітарної кризи, викликаної повномасштабним вторгненням РФ в Україну, йдеться у повідомленні.
Під час спільної пресконференції з Максимом Доценком Стьоре зазначив, що Норвегія виділить 350 млн норвезьких крон ($25 130 548,3) на допомогу українцям та підтримку діяльності Червонохресного руху в Україні. В організації повідомили, що гроші будуть спрямовані на надання медичних послуг, психосоціальну підтримку, гуманітарну допомогу та облаштування прихистків.
Фото: Український Червоний Хрест
- 19 вересня уряд Норвегії повідомив, що в межах військової допомоги передасть Україні близько 50 гусеничних транспортерів M548, які призначені для перевезення людей та вантажів в умовах бездоріжжя.
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