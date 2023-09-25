Норвегія виділить $25,1 млн Українському Червоному Хресту

Про це повідомляє Український Червоний Хрест.

25 вересня представники Українського Червоного Хреста, зокрема генеральний директор Національного комітету Максим Доценко, зустрілися із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Вони обговорили гуманітарні потреби України та внесок Українського Червоного Хреста у подолання гуманітарної кризи, викликаної повномасштабним вторгненням РФ в Україну, йдеться у повідомленні.

Під час спільної пресконференції з Максимом Доценком Стьоре зазначив, що Норвегія виділить 350 млн норвезьких крон ($25 130 548,3) на допомогу українцям та підтримку діяльності Червонохресного руху в Україні. В організації повідомили, що гроші будуть спрямовані на надання медичних послуг, психосоціальну підтримку, гуманітарну допомогу та облаштування прихистків.

Фото: Український Червоний Хрест