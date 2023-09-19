Ідеальні для бездоріжжя: Норвегія передасть Україні 50 гусеничних вантажівок М548

Про це у вівторок, 19 вересня, повідомив уряд країни на своєму сайті.

"Це [техніка, – ред.] важливо для забезпечення постачання в райони, де немає доріг", — каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Зазначається, що M548 є гусеничною машиною, яка здатна пересуватися на місцевості, недоступній для колісної техніки.

Тому в уряді Норвегії наголошують, що ці транспортери є важливим доповненням до колісних вантажівок. Вони можуть перевозити боєприпаси, продовольство та воду українським військам, які перебувають у польових умовах.

Норвезька версія гусеничних транспортерів M548 має назву NM199. Вони перебували на зберіганні в армії Норвегії, але перед передачею Україні, транспортери пройдуть техобслуговування.

Транспортер M548

M548 – американський гусеничний транспортер, розроблений для потреб війська у 1960-х роках на базі вузлів ходової частини бронетранспортера M113. Він має вантажність 5,4 тонни і може перевозити до чотирьох осіб у кабіні та має вантажне відділення позаду неї. Транспортер розвиває максимальну швидкість до 61 км/год, має дальність ходу – 480 км. Він використовується для широкого кола завдань, включаючи підвезення боєприпасів та іншого майна. Машина може бути озброєна 12,7 мм кулеметом над кабіною для самооборони. M548 був експортований у різні країни світу. На його основі було розроблено ціле сімейство спеціалізованих транспортних машин.