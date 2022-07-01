Україна через поставки електроенергії в ЄС може собі допомогти, якщо Росія перекриє транзит газу, - екснардепка Войціцька
Продаж електроенергії в Європу зменшить постачання там газу, що може у критичний момент допомогти Україні
Про це народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Вікторія Войціцька розповіла в ефірі Еспресо.
"Я думаю, що ми маємо розрізняти ринок газу і використання газу як ресурсу і електроенергію, як продукт, який ми можемо експортувати, того що, у нас на сьогодні є профіцит генерації саме електроенергії", - сказала вона.
Войціцька додала, що є можливості продавати її на європейському ринку.
"Використовуючи нашу електроенергію самі ж європейські споживачі будутьз меншувати споживання газу і його заміщати електроенергією, яка буде постачатися з України і вивільнення цього додаткового ресурсу може допомогти нам в якийсь момент, якщо в нас виникнуть проблеми", - зауважила екснардепка.
Вона навела приклад, коли Росія може повністю перекрити транзит російського газу в Європу через Україну,
"В нас можуть виникнути питання з тим, щоб постачати газ в середині країни до кінцевих споживачів, бо не може вистачити тиску в ГТС і нам треба збільшувати фізичний імпорт з Європи до України. Якраз
заміщуючи - маємо електроенергію і даємо її європейцям і забираємо у них газ - це є правильний крок", - підсумувала Войціцька.
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