Україна через поставки електроенергії в ЄС може собі допомогти, якщо Росія перекриє транзит газу, - екснардепка Войціцька

Про це народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Вікторія Войціцька розповіла в ефірі Еспресо.

"Я думаю, що ми маємо розрізняти ринок газу і використання газу як ресурсу і електроенергію, як продукт, який ми можемо експортувати, того що, у нас на сьогодні є профіцит генерації саме електроенергії", - сказала вона.

Войціцька додала, що є можливості продавати її на європейському ринку.

"Використовуючи нашу електроенергію самі ж європейські споживачі будутьз меншувати споживання газу і його заміщати електроенергією, яка буде постачатися з України і вивільнення цього додаткового ресурсу може допомогти нам в якийсь момент, якщо в нас виникнуть проблеми", - зауважила екснардепка.

Вона навела приклад, коли Росія може повністю перекрити транзит російського газу в Європу через Україну,

"В нас можуть виникнути питання з тим, щоб постачати газ в середині країни до кінцевих споживачів, бо не може вистачити тиску в ГТС і нам треба збільшувати фізичний імпорт з Європи до України. Якраз

заміщуючи - маємо електроенергію і даємо її європейцям і забираємо у них газ - це є правильний крок", - підсумувала Войціцька.