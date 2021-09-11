Україна дала бій Росії у плей-офф ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Сопоті (Польща) українці вдало розпочали матч проти росіян та виграли першу партію - 25:22. Проте у трьох наступних сетах сильнішими були фаворити, які завдали нашій команді поразки 3:1.

У чвертьфіналі Росія зіграє з переможцем матчу Польща – Фінляндія.

Збірна Росії є чемпіоном Олімпіади-2012, чемпіоном Європи 2013 та 2017 років та переможцем Ліги націй 2018 та 2019.

Чемпіонат Європи з волейболу

Чоловіки

1/8 фіналу

11 вересня

Росія - Україна 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)

10 вересня було оголошено, що збірна України у разі перемоги над Росією отримає 10 млн грн призових.

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