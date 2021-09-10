Збірна України отримає шалені призові, якщо переможе Росію у плей-офф ЧЄ з волейболу
Збірна України з волейболу, якщо переможе в 1/8 фіналу ЧЄ Росію, отримає призові у вигляді 10 млн гривень
Про це повідомляє "Чемпіон".
Федерація волейболу України оголосила, що команда отримає преміальні у розмірі 10 млн гривень за вихід до чвертьфіналу.
"В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати. Завдяки підтримці корпоративних партнерів збірної зараз у нас є можливість мотивувати наших хлопців та дівчат на гру не тільки словами, але й фінансово. Завдяки державним програмам розвитку волейболу Польща та Сербія нещодавно вигравали ЧС та ЧЄ. І тільки за умов гідної уваги до волейболу з боку української влади ми зможемо досягти досить пристойних успіхів на європейських та світових форумах", - сказав президент ФВУ Михайло Мельник.
Україна та Росія зустрінуться 11 вересня у Гданську (Польща).
Це стало відомо після того, як Туреччина програла Фінляндії 2:3 в заключному турі групового раунду, а Росія фінішувала у своїй групі другою. Україна за підсумками групового раунду фінішувала у групі третьою.
Переможець матчу між Україною і Росією зіграє в 1/4 фіналу проти сильнішого у протистоянні Польща – Фінляндія.
- Нагадаємо, 8 вересня збірна України програла Польщі у 5-му турі групового раунду чемпіонату Європи з волейболу.
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