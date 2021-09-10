Збірна України отримає шалені призові, якщо переможе Росію у плей-офф ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє "Чемпіон".

Федерація волейболу України оголосила, що команда отримає преміальні у розмірі 10 млн гривень за вихід до чвертьфіналу.

"В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати. Завдяки підтримці корпоративних партнерів збірної зараз у нас є можливість мотивувати наших хлопців та дівчат на гру не тільки словами, але й фінансово. Завдяки державним програмам розвитку волейболу Польща та Сербія нещодавно вигравали ЧС та ЧЄ. І тільки за умов гідної уваги до волейболу з боку української влади ми зможемо досягти досить пристойних успіхів на європейських та світових форумах", - сказав президент ФВУ Михайло Мельник.

Україна та Росія зустрінуться 11 вересня у Гданську (Польща).

Це стало відомо після того, як Туреччина програла Фінляндії 2:3 в заключному турі групового раунду, а Росія фінішувала у своїй групі другою. Україна за підсумками групового раунду фінішувала у групі третьою.

Переможець матчу між Україною і Росією зіграє в 1/4 фіналу проти сильнішого у протистоянні Польща – Фінляндія.