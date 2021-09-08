Україна розгромно програла Польщі на ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні у Кракові (Польща) українці розгромно поступились Польщі з рахунком 0:3. Раніше ми здолали Грецію (3:2), Португалію (3:2), Бельгію (3:1) та поступилися Сербії (0:3).

Після 5-ти матчів Україна має 7 очок та займає в групі A третє місце. Нашу команду випереджають Польща (14) та Сербія (12 пунктів), у них теж по 5 зіграних матчів. Позаду українців Бельгія (4), Португалія (3) та Греція (2).



Україна вже гарантувала собі місце в плей-офф. До наступного раунду з групи вийдуть чотири команди.

Чемпіонат Європи з волейболу

Чоловіки

Груповий раунд. 5-й тур

Група A

8 вересня

Польща - Україна ​​3:0 (25:15, 25:20, 25:21)