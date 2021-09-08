Україна розгромно програла Польщі на ЧЄ з волейболу
Чоловіча збірна України програла Польщі у 5-му турі групового раунду чемпіонату Європи з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні у Кракові (Польща) українці розгромно поступились Польщі з рахунком 0:3. Раніше ми здолали Грецію (3:2), Португалію (3:2), Бельгію (3:1) та поступилися Сербії (0:3).
Після 5-ти матчів Україна має 7 очок та займає в групі A третє місце. Нашу команду випереджають Польща (14) та Сербія (12 пунктів), у них теж по 5 зіграних матчів. Позаду українців Бельгія (4), Португалія (3) та Греція (2).
Україна вже гарантувала собі місце в плей-офф. До наступного раунду з групи вийдуть чотири команди.
Чемпіонат Європи з волейболу
Чоловіки
Груповий раунд. 5-й тур
Група A
8 вересня
Польща - Україна 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)
- Нагадаємо, 2 вересня збірна України перемогла Грецію у стартовому матчі чемпіонату Європи з волейболу.
- 5 вересня чоловіча збірна України перемогла Португалію у 3-му турі групового раунду чемпіонату Європи з волейболу.
- 7 вересня збірна України перемогла Бельгію у 4-му турі групового раунду чемпіонату Європи з волейболу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.67
Купівля 26.67Продаж 26.9
-
EUR
Купівля 31.45Продаж 31.84
- Актуальне
- Важливе