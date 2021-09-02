Україна перемогла Грецію у стартовому матчі ЧЄ з волейболу
Чоловіча збірна України перемогла Грецію у стартовому матчі чемпіонату Європи з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України програла у першому та третьому сетах. У фінальному, п'ятому, українці розгромили Грецію 15:6.
Суперники України по групі А стали Сербія, Бельгія, Польща та Португалія. У плей-офф вийдуть чотири кращі команди.
Чемпіонат Європи пройде з 2 по 19 вересня в чотирьох країнах: Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.
Чемпіонат Європи з волейболу
Чоловіки
1-й тур. Група A
1 вересня
Греція - Україна 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)
- Нагадаємо, 24 серпня жіноча збірна України достроково вийшла до плей-офф чемпіонату Європи з волейболу.
- 29 серпня жіноча збірна України поступилася у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу Польщі.
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