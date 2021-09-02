Україна перемогла Грецію у стартовому матчі ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна України програла у першому та третьому сетах. У фінальному, п'ятому, українці розгромили Грецію 15:6.

Суперники України по групі А стали Сербія, Бельгія, Польща та Португалія. У плей-офф вийдуть чотири кращі команди.



Чемпіонат Європи пройде з 2 по 19 вересня в чотирьох країнах: Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.



Чемпіонат Європи з волейболу

Чоловіки

1-й тур. Група A



1 вересня



Греція - Україна 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)