Україна вперше за 20 років вийшла до плей-офф ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вівторок, 24 серпня, на ЧЄ відбулися матчі групи D, в якій виступає збірна України. В одному з них, Румунія програла Фінляндії 1:3 та втратила шанси на вихід до наступного раунду. Завдяки цьому, українки гарантували собі місце у плей-офф - нижче четвертого місця наша команда в турнірній таблиці вже не опуститься.

Україна 25 серпня у заключному матчі групового раунду зустрінеться з Румунією, гра не матиме турнірного значення.

Збірна України пробилася до плей-офф ЧЄ вперше з 2001 року. Українки долали груповий раунд континентальної першості у 1993, 1995, 1997 та 2001 роках. У 2003 році Україна здобула бронзові медалі чемпіонату Європи.

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