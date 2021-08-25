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Україна вперше за 20 років вийшла до плей-офф ЧЄ з волейболу

25 серпня, 2021 середа
09:14
Спорт Збірна України з волейболу

Жіноча збірна України достроково вийшла до плей-офф чемпіонату Європи з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

У вівторок, 24 серпня, на ЧЄ відбулися матчі групи D, в якій виступає збірна України. В одному з них, Румунія програла Фінляндії 1:3 та втратила шанси на вихід до наступного раунду. Завдяки цьому, українки гарантували собі місце у плей-офф - нижче четвертого місця наша команда в турнірній таблиці вже не опуститься. 

Україна 25 серпня у заключному матчі групового раунду зустрінеться з Румунією, гра не матиме турнірного значення.  

Збірна України пробилася до плей-офф ЧЄ вперше з 2001 року. Українки долали груповий раунд континентальної першості у 1993, 1995, 1997 та 2001 роках. У 2003 році Україна здобула бронзові медалі чемпіонату Європи. 

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Збірна України
волейбол
чемпіонат Європи
жіноча збірна України
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