Україна програла Польщі у 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу
Жіноча збірна України поступилася у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу Польщі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Пловдиві (Болгарія) Україна програла Польщі у першому раунді плей-офф з рахунком 1:3. Українки виграли першу партію, проте поступилися у наступних трьох сетах.
Жіноча збірна України зіграла у плей-офф ЧЄ після 20-річної перерви.
Польща у чвертьфіналі зустрінеться з Туреччиною.
Чемпіонат Європи з волейболу
Жінки
1/8 фіналу
29 серпня
Україна - Польща 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 25:17)
- Нагадаємо, 24 серпня жіноча збірна України достроково вийшла до плей-офф чемпіонату Європи з волейболу.
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