Україна перемогла Бельгію на ЧЄ з волейболу
Чоловіча збірна України перемогла Бельгію у 5-му турі групового раунду чемпіонату Європи з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні у Кракові (Польща) українці переграли Бельгію з рахунком 3:1 та здобули третю перемогу на ЧЄ. Раніше вони здолали Грецію (3:2), Португалію (3:2) та поступилися Сербії (0:3).
Після чотирьох матчів Україна має 7 очок та займає в групі A третє місце. Нашу команду випереджають Сербія (12 пунктів) та Польща (11), але в них по 5 зіграних матчів. Позаду українців Бельгія (4), Португалія (3) та Греція (2).
До наступного раунду з групи вийдуть чотири команди.
Чемпіонат Європи з волейболу
Чоловіки
Груповий раунд. 5-й тур
Група A
7 вересня
Україна - Бельгія - 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)
- Нагадаємо, 2 вересня збірна України перемогла Грецію у стартовому матчі чемпіонату Європи з волейболу.
- 5 вересня чоловіча збірна України перемогла Португалію у 3-му турі групового раунду чемпіонату Європи з волейболу.
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