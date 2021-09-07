Україна перемогла Бельгію на ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні у Кракові (Польща) українці переграли Бельгію з рахунком 3:1 та здобули третю перемогу на ЧЄ. Раніше вони здолали Грецію (3:2), Португалію (3:2) та поступилися Сербії (0:3).

Після чотирьох матчів Україна має 7 очок та займає в групі A третє місце. Нашу команду випереджають Сербія (12 пунктів) та Польща (11), але в них по 5 зіграних матчів. Позаду українців Бельгія (4), Португалія (3) та Греція (2).

До наступного раунду з групи вийдуть чотири команди.

Чемпіонат Європи з волейболу

Чоловіки

Груповий раунд. 5-й тур

Група A

7 вересня

Україна - Бельгія - ​​3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)