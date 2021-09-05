Україна перемогла Португалію на ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні у Кракові (Польща) українці переграли Португалію з рахунком 3:2 та здобули другу перемогу на ЧЄ. Раніше вони здолали Грецію (3:2) та поступилися Сербії (0:3).

Після трьох турів Україна має 4 очка та займає в групі A третє місце. Нашу команду випереджають Сербія (7 пунктів) та Польща (5). Позаду українців Бельгія (4), Португалія (3) та Греція (1).

До наступного раунду з групи вийдуть чотири команди.

Чемпіонат Європи з волейболу

Чоловіки

Груповий раунд. 3-й тур

Група A

5 вересня

Україна - Португалія - ​​3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11)