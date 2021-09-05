Україна перемогла Португалію на ЧЄ з волейболу
Чоловіча збірна України перемогла Португалію у 3-му турі групового раунду чемпіонату Європи з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні у Кракові (Польща) українці переграли Португалію з рахунком 3:2 та здобули другу перемогу на ЧЄ. Раніше вони здолали Грецію (3:2) та поступилися Сербії (0:3).
Після трьох турів Україна має 4 очка та займає в групі A третє місце. Нашу команду випереджають Сербія (7 пунктів) та Польща (5). Позаду українців Бельгія (4), Португалія (3) та Греція (1).
До наступного раунду з групи вийдуть чотири команди.
Чемпіонат Європи з волейболу
Чоловіки
Груповий раунд. 3-й тур
Група A
5 вересня
Україна - Португалія - 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 24:26, 15:11)
- Нагадаємо, 2 вересня збірна України перемогла Грецію у стартовому матчі чемпіонату Європи з волейболу.
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