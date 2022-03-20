Україна демонструє єдність влади і опозиції, яку Путін від нас точно не очікував, – Порошенко в ефірі французького телебачення

Про це передає пресслужба "ЄС".



"З 24 лютого ми живемо в іншому світі. І Україна демонструє ту єдність, яку Путін від нас точно не очікував. До війни я був лідером опозиції і головним опонентом Зеленського. На сьогоднішній день з 24 числа я прийшов до Зеленського, протягнув йому свою руку і сказав, що зараз нас об’єднує Україна", – пояснює Петро Порошенко.

Відповідаючи на запитання щодо переговорів Зеленського з Путіним, Порошенко сказав: "Моя рекомендація – позиції будуть сильнішими, коли поруч із Зеленським будуть наші партнери. Включно з Францією, Німеччиною, Сполученими Штатами Америки, можливо, британцями".

"Так ми продемонструємо, що проти Путіна в його загарбницьких, фашистських кроках стоїть весь світ. Путін має це зрозуміти. І хоча б його особистий інстинкт самозбереження має штовхнути його на безальтернативне рішення виведення російських військ", – наголошує Петро Порошенко.





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