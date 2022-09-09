Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України фінішувала на другій позиції у турнірній таблиці групи С і зіграє в плей-офф проти команди Польщі, яка посіла третю позицію у групі D.

Матч українців і поляків пройде 11 вересня.

Євробаскет-2022

1/8 фіналу

10 вересня

Німеччина - Чорногорія

Іспанія - Литва

Словенія - Бельгія

Туреччина - Франція

11 вересня

Греція - Чехія

Україна - Польща

Сербія - Італія

Фінляндія - Хорватія

5 вересня збірна України перемогла Італію у 3-му турі ЧЄ та достроково гарантувала собі вихід до плей-офф.

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