Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу Євробаскету-2022
Після матчів 8 вересня визначились всі пари 1/8 фіналу Євробаскету-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України фінішувала на другій позиції у турнірній таблиці групи С і зіграє в плей-офф проти команди Польщі, яка посіла третю позицію у групі D.
Матч українців і поляків пройде 11 вересня.
Євробаскет-2022
1/8 фіналу
10 вересня
Німеччина - Чорногорія
Іспанія - Литва
Словенія - Бельгія
Туреччина - Франція
11 вересня
Греція - Чехія
Україна - Польща
Сербія - Італія
Фінляндія - Хорватія
- 5 вересня збірна України перемогла Італію у 3-му турі ЧЄ та достроково гарантувала собі вихід до плей-офф.
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