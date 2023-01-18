Про це інформує голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Чудові новини з Давосу - газу вистачить! Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону", - написав Чернишов.

Очільник Нафтогазу повідомив, під час Всесвітнього економічного форуму World Economic Forum провів зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями світу.

Внаслідок цих зустрічей та попередніх переговорів є домовленість з European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу.

Із західними партнерами - Європейським банком реконструкції та розвитку, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією отримали підтвердження про фінансування закупівлі.

А також з провідними нафтогазовими компаніями досягли домовленостей про резервування необхідних обсягів.

Народний депутат Олексій Кучеренко 18 грудня 2022 року наголосив, що кожен російський ракетний удар послаблює енергетичну систему України.

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