Україна домовилася із західними партнерами про додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону
Голова Нафтогазу заявив про домовленість із західними партнерами про додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону 2023 року
Про це інформує голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
"Чудові новини з Давосу - газу вистачить! Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону", - написав Чернишов.
Очільник Нафтогазу повідомив, під час Всесвітнього економічного форуму World Economic Forum провів зустрічі з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями світу.
Внаслідок цих зустрічей та попередніх переговорів є домовленість з European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу.
Із західними партнерами - Європейським банком реконструкції та розвитку, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією отримали підтвердження про фінансування закупівлі.
А також з провідними нафтогазовими компаніями досягли домовленостей про резервування необхідних обсягів.
Народний депутат Олексій Кучеренко 18 грудня 2022 року наголосив, що кожен російський ракетний удар послаблює енергетичну систему України.
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