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Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії

10 серпня, 2022 середа
19:48
Світ Швейцарія

Керівник пресслужби міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер заявив про завершення переговорів з Україною щодо представництва її інтересів у Росії

Про це повідомив керівник пресслужби міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер в коментарі "Європейській правді".

"Україна попрохала, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в Росії. Відповідні переговори були завершені. Для того, щоб мандат покровительства набув чинності, все ще потрібна згода Росії", – наголосив він.

Відомо, що покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається іншою державою для представлення своїх інтересів у певній іншій державі. Така третя держава має назву "держави-покровительки".

Крім того, Мікель Штайнер нагадав, що країна активно пропонувала свої "добрі послуги" на початку війни, зокрема майданчика для переговорів та їхньої професійної підтримки.

Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

  • Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ. При цьому Україна не розірвала консульські відносини з Росією – відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

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