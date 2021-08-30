Україна евакуювала загалом 700 людей з Афганістану,- Міноборони

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Facebook.

"Ми довели, що готові рятувати наших громадян в не залежності від точки світу. Також цей результат демонструє міжнародній спільноті нашу надійність, як партнера, який не боїться проводити завдання заради порятунку і інших громадян, які бажають покинути Афганістан", — пишуть у соцмережі.

У розвідці зазначили, що Україна — серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих громадян з Афганістану.

Згідно даних відомства, Велика Британія евакуювала 13 700 людей, Німеччина — 5 193 людини, Франція — 2 100 людей, Іспанія — 2066, Бельгія — 1 400, Данія — 1 000, Польща — 900, Угорщина — 540, Швейцарія — 292 людини, Австрія — 89 людей, Ірландія — 36.