Україна евакуювала загалом 700 людей з Афганістану,- Міноборони
З 16 серпня українські літаки вивезли з Афганістану 700 людей, серед яких є українці та іноземні громадяни
Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Facebook.
"Ми довели, що готові рятувати наших громадян в не залежності від точки світу. Також цей результат демонструє міжнародній спільноті нашу надійність, як партнера, який не боїться проводити завдання заради порятунку і інших громадян, які бажають покинути Афганістан", — пишуть у соцмережі.
У розвідці зазначили, що Україна — серед держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих громадян з Афганістану.
Згідно даних відомства, Велика Британія евакуювала 13 700 людей, Німеччина — 5 193 людини, Франція — 2 100 людей, Іспанія — 2066, Бельгія — 1 400, Данія — 1 000, Польща — 900, Угорщина — 540, Швейцарія — 292 людини, Австрія — 89 людей, Ірландія — 36.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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