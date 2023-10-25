Україна формує батальйон у ЗСУ із росіян, які готові воювати проти Кремля
Україна набирає новий батальйон "Сибір", який повністю складається з громадян Росії. Ці солдати стануть частиною регулярної української армії та підуть воювати проти Кремля
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що цей батальйон об'єднав десятки росіян та представників етнічних меншин у Росії, які подорожували третіми країнами, бо хотіли приєднатися до української армії.
"На відміну від добровольчих груп, таких як легіон "Свобода Росії", які заявили про підтримку України, солдати є частиною регулярної української армії і очікують, що їх відправлять у бій дуже скоро", - йдеться у повідомленні.
Батальйон "Сибір" складається з якутів та бурят з великого російського регіону Східного Сибіру, які заявили, що хочуть незалежності від Росії та розглядають перемогу України у війні як крок до досягнення цієї мети. Вони спершу пройшли ретельну перевірку безпеки, щоби переконатися, що вони є прихильниками України, потім підписали військовий контракт, прийнявши армійські позивні для захисту своєї особистості.
Відомо, що Україна планує залучити більше громадян Росії, особливо представників національних меншин, до участі у війні проти Путіна.
- В ніч на 25 жовтня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Натомість сили протиповітряної оборони знищили всі 11 ворожих дронів.
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