Україна формує батальйон у ЗСУ із росіян, які готові воювати проти Кремля

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що цей батальйон об'єднав десятки росіян та представників етнічних меншин у Росії, які подорожували третіми країнами, бо хотіли приєднатися до української армії.

"На відміну від добровольчих груп, таких як легіон "Свобода Росії", які заявили про підтримку України, солдати є частиною регулярної української армії і очікують, що їх відправлять у бій дуже скоро", - йдеться у повідомленні.

Батальйон "Сибір" складається з якутів та бурят з великого російського регіону Східного Сибіру, які заявили, що хочуть незалежності від Росії та розглядають перемогу України у війні як крок до досягнення цієї мети. Вони спершу пройшли ретельну перевірку безпеки, щоби переконатися, що вони є прихильниками України, потім підписали військовий контракт, прийнявши армійські позивні для захисту своєї особистості.

Відомо, що Україна планує залучити більше громадян Росії, особливо представників національних меншин, до участі у війні проти Путіна.