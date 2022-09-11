Про це повідомляє Урядовий портал.

За його словами, Україна має амбіцію до кінця цього року виконати всі сім умов Європейської комісії при наданні статусу кандидата та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

"Будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав п'ять, сім, вісім років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та реалізувати нашу мету — бути повноцінною частиною Європейського Союзу", - сказав Шмигаль під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії, що відбулася в Києві 9–10 вересня.

Він наголосив, що Україна відстояла свій цивілізаційний вибір і буде продовжувати рух на Захід.

"Основний висновок після двохсот днів цієї кривавої війни — Україна перемогла стратегічно. Ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. Росія стратегічно програла. Вони залишились у своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями, які ми очевидно не дамо їм зреалізувати", - зазначив Шмигаль.

6 вересня Денис Шмигаль заявив, що Україна у 2023 році перейде до переговорів про процес вступу в ЄС.

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