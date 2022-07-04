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Війна з Росією: хроніка
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Україна має посилитись настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах, - Джонсон

4 липня, 2022 понедiлок
23:39
Новини На фото Борис Джонсон

Лондон має долучити союзників, щоб Україна має мати сили, щоб завершити війну на своїх умовах

Про це повідомляє The Guardian

За словами Джонсона, найважливішим завданням Лондона зараз є долучити союзників, щоб Україна здобула перемогу у своїй боротьбі проти російської агресії. Він повідомив, що мадридський саміт НАТО "перевершив усі очікування щодо єдності та цілеспрямованої рішучості підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

"Усі ми розуміємо, що якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак, і ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного світу, який полягає в тому, що не можна допустити розчленування великих і могутніх країн. І якщо це колись стане можливим, то жодна нація ніде не буде в безпеці", — зазначив Джонсон.

Також, Джонсон додав, що Україна "має мати сили, щоб закінчити цю війну на умовах, які описав президент Зеленський".

  • Нагадаємо, що 4 липня президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що повномасштабна війна країни-агресорки Російської Федерації проти України об'єднала всю Європу.

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війна з Росією
Борис Джонсон
НАТО
Велика Британiя
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