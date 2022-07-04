Україна має посилитись настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах, - Джонсон

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Джонсона, найважливішим завданням Лондона зараз є долучити союзників, щоб Україна здобула перемогу у своїй боротьбі проти російської агресії. Він повідомив, що мадридський саміт НАТО "перевершив усі очікування щодо єдності та цілеспрямованої рішучості підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

"Усі ми розуміємо, що якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак, і ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного світу, який полягає в тому, що не можна допустити розчленування великих і могутніх країн. І якщо це колись стане можливим, то жодна нація ніде не буде в безпеці", — зазначив Джонсон.

Також, Джонсон додав, що Україна "має мати сили, щоб закінчити цю війну на умовах, які описав президент Зеленський".

Нагадаємо, що 4 липня президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що повномасштабна війна країни-агресорки Російської Федерації проти України об'єднала всю Європу.