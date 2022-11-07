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Головна війна з Росією "Україна має працювати із західними суспільствами": Княжицький прокоментував інформацію про схиляння Києва до переговорів з РФ
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"Україна має працювати із західними суспільствами": Княжицький прокоментував інформацію про схиляння Києва до переговорів з РФ

7 листопада, 2022 понедiлок
22:16
війна з Росією Микола Княжицький

Україна мала б працювати на те, щоб переконати західні суспільства не здавати ні метра української землі, викинути ворога за межі країни, а потім говорити про перемовини

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат Микола Княжицький.

"Дуже переживаю через всі ці заяви, бо мені здається, що розрахунок Путіна і був на те, що західні країни втомляться весь час підтримувати Україну. Що рано чи пізно вони будуть підштовхувати Україну до перемовин", - зазначив нардеп.

За словами Княжицького, це питання суб'єктності України.

"Наскільки ми самі готові до того, щоб витримувати власну позицію і звільняти нашу землю. Оскільки ми не готувались до цієї війни, на жаль, зброї своєї в нас немає. Ми користуємось зброєю західних партнерів - це кошти. Відновлення України - це теж кошти", - сказав він.

На думку нардепа, Україна дуже сильно залежна від західних партнерів, а це - суспільства.

"Ми мали б працювати на те, щоб переконати західні суспільства не здавати ні метра української
землі, викинути ворога за межі України, а потім про щось говорити. Але ми такої роботи в західних суспільствах не ведемо - ми витрачаємо кошти на телемарафони, на дешевий піар, на корупцію. Замість того, щоб витрачати їх на якісну дипломатію та просування українських інтересів. Навіть можливість появи таких статей та думок, особливо напередодні виборів в США, це дуже поганий сигнал", - підсумував Княжицький.

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Україна
Росія
Микола Княжицький
переговори з РФ
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