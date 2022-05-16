Україна має шанс стати членом НАТО, обійшовши етап "План дій щодо членства", - тимчасова повірена США в Україні Квін
Можна стати членом НАТО без Плану дій щодо членства, як зробили Фінляндія та Швеція, тому що це не обов'язкова частина процедури вступу
Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла тимчасово повірена США в Україні Крістіна Квін.
"Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак я б не називала це скороченою процедурою", - сказала вона.
Вона зауважила, що ПДЧ - це механізм, який дозволяє державі-члену досягнути вимог для сумісності.
Цей етап можна не виконувати, якщо країна відповідатиме більшості вимог щодо членства в Альянсі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.57Продаж 33.27
- Актуальне
- Важливе