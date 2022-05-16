Україна має шанс стати членом НАТО, обійшовши етап "План дій щодо членства", - тимчасова повірена США в Україні Квін

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла тимчасово повірена США в Україні Крістіна Квін.



"Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак я б не називала це скороченою процедурою", - сказала вона.

Вона зауважила, що ПДЧ - це механізм, який дозволяє державі-члену досягнути вимог для сумісності.

Цей етап можна не виконувати, якщо країна відповідатиме більшості вимог щодо членства в Альянсі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb