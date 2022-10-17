Про це розповів в ефірі Еспресо віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко.

"Росія порушує гуманітарне право через недопуск представників міжнародних організацій до військовополонених. Мене здивували деякі репліки Офісу президента і блогерів, які активно почали підхоплювати цю тему. Вони казали, що не розуміють, чому представники МКЧХ до цього часу не потрапили в Оленівку", - зазначив він.

На думку Розенка, відповідь очевидна - цього не сталося через те, що РФ грубо нехтує основами міжнародного гуманітарного права і фізично не допускає представників гуманітарних організацій до пунктів ув'язнення військовослужбовців.

"Навіть місію ООН не було допущено в Оленівку. На мій погляд, абсолютно правильно було б ставити ультиматуми не міжнародним організаціям,а Росії щодо невиконання нею міжнародного гуманітарного права. Україні та українській владі треба об'єднуватися з міжнародними організаціями і шукати спільні

шляхи тиску на Росію щодо звільнення військовополонених. Не треба нам сьогодні протистояти як державі з міжнародними організаціями, а треба використовувати їхній авторитет і єдиним фронтом добиватися від Росії виконання Женевських конвенцій", - підсумував віцепрезидент українського ЧХ.