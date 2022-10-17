Україна має ставити ультиматуми щодо Оленівки Росії, а не міжнародним організаціям, - Розенко
Україна має не протистояти, а об'єднуватися з міжнародними організаціями і шукати спільні шляхи тиску на Росію щодо звільнення військовополонених
Про це розповів в ефірі Еспресо віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко.
"Росія порушує гуманітарне право через недопуск представників міжнародних організацій до військовополонених. Мене здивували деякі репліки Офісу президента і блогерів, які активно почали підхоплювати цю тему. Вони казали, що не розуміють, чому представники МКЧХ до цього часу не потрапили в Оленівку", - зазначив він.
На думку Розенка, відповідь очевидна - цього не сталося через те, що РФ грубо нехтує основами міжнародного гуманітарного права і фізично не допускає представників гуманітарних організацій до пунктів ув'язнення військовослужбовців.
"Навіть місію ООН не було допущено в Оленівку. На мій погляд, абсолютно правильно було б ставити ультиматуми не міжнародним організаціям,а Росії щодо невиконання нею міжнародного гуманітарного права. Україні та українській владі треба об'єднуватися з міжнародними організаціями і шукати спільні
шляхи тиску на Росію щодо звільнення військовополонених. Не треба нам сьогодні протистояти як державі з міжнародними організаціями, а треба використовувати їхній авторитет і єдиним фронтом добиватися від Росії виконання Женевських конвенцій", - підсумував віцепрезидент українського ЧХ.
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