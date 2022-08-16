Україна має закликати окупантів саботувати війну, - боєць ЗСУ Петрівський
Ніхто з мобілізованих на окупованих територіях не хоче воювати за Росію, потрібно підживлювати їхні відмови воювати
Про це в ефірі Еспресо заявив солдат 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Антон Петрівський.
Він прокоментував звернення мобілізованих у "ЛНР", які не бажають воювати за росіян на Донеччині.
"Їхня поведінка є абсолютно природньою, адже ніхто з них не хоче вмирати інтереси "великої Росії". Багатьох з них обманули, багатьом промили свого часу мізки про якусь "незалежність" і заживуть щасливо. Шойгу постійно повідомляв, що територія "ЛНР" звільнена. Вони думають, чому їм воювати за "ДНР" ризикувати своїми життями", - сказав Петрівський.
На його думку, така позиція буде лише посилюватися та впливати на морально-психологічний стан.
"Якщо є частина "руського міра", яка відмовляється воювати за нього, це впливатиме на стан, тих, хто за "ДНР" воює. Нам потрібно підживлювати їхні відмови воювати і доносити меседжі, щоб вони кидали зброю і не воювали за "руській мір", який їм уже приніс багато зла. Треба їм казати: "Просто здавайтесь в полон або нічого не робіть, ми все зробимо за вас. Ви просто саботуйте цю війну", - підсумував солдат
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