Україна має закликати окупантів саботувати війну, - боєць ЗСУ Петрівський

Про це в ефірі Еспресо заявив солдат 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Антон Петрівський.

Він прокоментував звернення мобілізованих у "ЛНР", які не бажають воювати за росіян на Донеччині.

"Їхня поведінка є абсолютно природньою, адже ніхто з них не хоче вмирати інтереси "великої Росії". Багатьох з них обманули, багатьом промили свого часу мізки про якусь "незалежність" і заживуть щасливо. Шойгу постійно повідомляв, що територія "ЛНР" звільнена. Вони думають, чому їм воювати за "ДНР" ризикувати своїми життями", - сказав Петрівський.

На його думку, така позиція буде лише посилюватися та впливати на морально-психологічний стан.

"Якщо є частина "руського міра", яка відмовляється воювати за нього, це впливатиме на стан, тих, хто за "ДНР" воює. Нам потрібно підживлювати їхні відмови воювати і доносити меседжі, щоб вони кидали зброю і не воювали за "руській мір", який їм уже приніс багато зла. Треба їм казати: "Просто здавайтесь в полон або нічого не робіть, ми все зробимо за вас. Ви просто саботуйте цю війну", - підсумував солдат