Україна може досягти успіху під час контрнаступу і без F-16, - NYT
Адміністрація президента США Джо Байден вважає, що українські військові можуть досягти значних успіхів у контрнаступу і без винищувачів F-16
Про це пише The New York Times.
Адміністрація президента США Джо Байдена чекала понад рік, перш ніж дозволити країнам НАТО відправити в Україну винищувачі F-16. До того часу, коли пілоти будуть навчені працювати на сучасному літаку, їм буде надто пізно допомагати і захищати наземні сили, які проходять цей етап бойових дій.
"У зв'язку з цим постає питання: Чи може контрнаступ перемогти без значної повітряної сили – основи тактики ведення війни, до якої Захід закликає Україну? Відповідь, схоже, "так", як заявили в інтерв'ю минулого тижня нинішні і колишні офіційні особи в Україні, США і Європі, а також західні оборонні аналітики", - йдеться у повідомленні.
"Це доведеться робити без F-16. Але я вірю, що вони зможуть", - сказав Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відставці і колишній командувач НАТО.
Він також додав, що українським силам було "вигідно" вивчити та розгорнути так звану загальновійськову тактику, яка є основою сучасної наземної війни, враховуючи, що вони "будуть застосовні в багато різних етапів того, що ви робите, незважаючи ні на що".
"Якщо ви очікуєте, що Україна буде боротися так, як ми боремося, то вони повинні мати інструменти, які є у нас, а ми їм цих інструментів не дали", - додав Брідлав.
- Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, проте ці позиції ще не є плацдармом.
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