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ISW: ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області, проте це ще не плацдарм

13 серпня, 2023 неділя
07:00
Війна з Росією ЗСУ

Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, проте ці позиції ще не є плацдармом

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ зайняли позиції на захід від Козачих Лагерів після кількох днів обмежених рейдів через річку Дніпро. Російські блогери стверджували, що українські розвідувальні групи продовжують діяти на захід від Козачих Лагерів, але сам населений пункт, як і раніше, окупований.

За словами аналітиків, українські розвідувальні групи продовжують діяти в районі Антонівського мосту та Голої Пристані та проводять рейди через річку Дніпро. На думку фахівців, заяви Росії про те, що Сили оборони України зберігають присутність на східному березі Дніпра, дозволяють припустити, що російські сили стурбовані тим, що ЗСУ зайняли напівстійкі позиції на березі.

В ISW вважають, що ефективна механізована контратака Росії може поставити під загрозу українську передову позицію, але неясно, чи російські сили мають необхідні для цього механізовані резерви.

  • 9 серпня у Міністерстві оборони України спростували інформацію, яку поширили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) про те, що ЗСУ нібито здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на лівому березі у Херсонській області.
Україна
Росія
Херсонщина
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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