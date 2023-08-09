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Прорвали оборону і повернулись: ЗСУ здійснили на Херсонщині рейд на лівий берез Дніпра, - ISW

9 серпня, 2023 середа
04:14
Новини

ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів і повернулись назад

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що кілька російських військових блогерів повідомили, що українські сили висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері та прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.

Російський "воєнкор" зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників (ВДВ) з району Козачих Лагерів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі.

А гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, на думку аналітиків, применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту.

Однак, більшість відомих російських військових блогерів стверджували, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по них вогонь. Тож Сально, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити здобутки ЗСУ в цьому регіоні.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козачіх Лагерів є спалахи пожеж, що говорить про активний артилерійський вогонь.

Зазначається, що під кінець дня російські "воєнкори" почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

  • Відзначимо, що у ГУР 7 серпня заявили, що його спецпризначенці у ході операції на тимчасово окупованому лівобережжі Дніпра в Херсонській області знищили ракетний підрозділ російської армії.
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