Про це повідомили у пресцентрі ГУР.

"Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб тимчасово окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу.

Так, завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення.