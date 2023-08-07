Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ росіян на Херсонщині
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ході операції на тимчасово окупованому лівобережжі Дніпра в Херсонській області знищили ракетний підрозділ російської армії
Про це повідомили у пресцентрі ГУР.
"Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб тимчасово окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу.
Так, завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Збройних Сил України триває важко через російські оборонні споруди, але найголовніше – він не зупиняється. Водночас просування військових на Бахмутському напрямку відбувається трохи швидше, ніж на півдні.
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