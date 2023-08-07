Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ росіян на Херсонщині

Спецпризначенці ГУР знищили підрозділ росіян на Херсонщині

7 серпня, 2023 понедiлок
11:40
Війна з Росією ЗСУ

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ході операції на тимчасово окупованому лівобережжі Дніпра в Херсонській області знищили ракетний підрозділ російської армії

Про це повідомили у пресцентрі ГУР.

"Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб тимчасово окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу.

Так, завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення.

  • Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Збройних Сил України триває важко через російські оборонні споруди, але найголовніше – він не зупиняється. Водночас просування військових на Бахмутському напрямку відбувається трохи швидше, ніж на півдні.
Україна
Росія
Міністерство оборони
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
ГУР
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
ЗСУ
6 серпня, 2023 неділя
Україну поставили в ситуацію, коли вона не може виграти війну проти Росії, - політолог Фельштинський
військовий переворот у Нігері
5 серпня, 2023 субота
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
дощ Львів, опади, парасоля
6 серпня, 2023 неділя
Синоптик Наталка Діденко розказала, коли в Україні очікувати похолодання
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.88
    Купівля 36.88
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
7 серпня
13:30
Оновлено
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Маск відповів Цукербергу на пропозицію провести бій 26 серпня
13:24
хакери
"Інформація передана Силам оборони України": хакери зламали сайт московського БТІ
13:22
Нацполіція викрила міжнародний канал контрабанди наркотиків
Нацполіція викрила міжнародний канал контрабанди наркотиків і вилучила кокаїну на $500 тис.
13:17
Оновлено
На фото: обміняні військовополонені
Додому повернулося ще 22 українських військовополонених
13:10
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган скликав засідання уряду для обговорення "зернової угоди"
13:06
ракети Taurus
У Бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, – нардеп Чернєв
12:58
гроза
В Україні потроху спадає спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 8 серпня від Наталки Діденко
12:52
ЄС - Китай
ЄС на саміті у Джидді отримав від Китаю сигнали про готовність брати участь у подальших переговорах щодо війни в Україні, - FT
12:49
Росіяни мають намір використовувати ТОТ України як сміттєві полігони: подробиці
12:39
Китай
Обсяги китайського експорту впали до найнижчого з 2020 року рівня, - Reuters
12:27
Зміна клімату може поглибити боргову яму для 59 країн, - дослідження
12:26
будиночок Поліни Райко
В Україні від дій РФ постраждали 763 об'єкти культурної спадщини: найбільше – на Харківщині
12:22
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат пояснив, як "кинджали" опинилися в небі Білорусі під час обстрілу України 5 серпня
12:02
OPINION
Сергій Таран
Зустріч у Саудівській Аравії: без Росії
11:58
гвинтокрил
У Каліфорнії зіткнулися два пожежні гелікоптери: загинуло троє людей
11:42
Ексклюзив
Світ без Росії - сухий залишок саміту в Саудівській Аравії, - експерт Центру близькосхідних досліджень
11:34
Оновлено
Андрій Ярмоленко
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
11:28
рубль долар
У Росії курс рубля впав до найнижчого рівня з березня 2022 року
11:28
Українці 5 серпня спожили кількість електроенергії, рівнозначну потужності 5 теплових енергоблоків, – Укренерго
11:18
Оновлено
У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці
Вибух у багатоповерхівці у Полтаві: кількість постраждалих зросла до трьох
11:05
крилата ракта "Калібр"
Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі й завели ракетоносій до пункту базування
11:01
обстріл Херсонщина
Російські війська зранку вдарили по Херсонщині: поранено чоловіка
11:00
Ліонель Мессі (в центрі)
Мессі зробив дубль у третьому поспіль матчі за "Інтер Маямі"
10:52
обстріл Харківщини
Росіяни обстріляли село на Харківщині: щонайменше дві людини загинули
10:48
Яніна Соколова
Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову
10:43
авіація
Розвідка Британії назвала причину низької ефективності фронтової авіації Росії
10:33
Огляд
міжнародний огляд
Україна б'є по ключових маршрутах Росії, а Путін втягує росіян у вічну війну, щоб "вилікувати пухлину". Акценти світових ЗМІ 7 серпня
10:30
На Миколаївщині оголосили підозру жінці, яка збирала розвіддані про візит Зеленського для спецслужб РФ
На Миколаївщині оголосили підозру жінці, яка збирала розвіддані про візит Зеленського для спецслужб РФ
10:09
наука
Американським вченим вдалося відтворити прорив у термоядерній енергетиці
10:04
OPINION
Сергій Висоцький
Силова боротьба з корупцією нагадує ритуали ацтеків
10:03
зерно, пшениця
Світові ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі
09:57
Ексклюзив
Сергій Згурець
До якої пастки заганяють ворога удари українських ракет по мостах в Чонгарі та Генічеську. Відповідь Сергія Згурця
09:53
Інфографіка
долар
Курс валют на 7 серпня: що з цінами у банках та обмінниках
09:35
ЗСУ
"Протистояння було дуже жорстке": у Міноборони назвали найгарячіший напрямок на фронті за тиждень
09:15
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink
Ще 22 супутники Starlink запустили у космос
09:08
в Індонезії затонув човен
Поблизу берегів Італії перекинулись човни з мігрантами: дві людини загинули, 30 зникли безвісти
08:45
Фукусіма
Японія планує викид води з Фукусіми в кінці серпня - на початку вересня
08:41
Обстріл Херсона 7 серпня
Російська армія уночі обстріляла Херсон: одна людина загинула, щонайменше 7 поранені
08:23
OPINION
Микола Княжицький
Україна-Польща. Час взаємопідтримки, а не помилок
08:22
Пошкоджений після удару ЗСУ міст в окупований Крим
"Шукали Storm Shadow і нарешті знайшли": Міноборони висміяло Росію після ударів по мостах до Криму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV